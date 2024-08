Quarta coppia Temptation Island Anna e Alfred | c' è stato un tradimento

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un'altradiè stata presentata in queste ore. Loro sonoFloacciardi eEkhator e sono ladi questa edizione. A scrivere alla redazione del programma è stata la ragazza, in quanto sente che, soprattutto nell'ultimo periodo, il suo fidanzato sia un po' distante. A spingere la protagonista a rivolgersi alla trasmissione di Canale 5, inoltre, sono stati anche alcuni episodi che si sono verificati tra di loro nel corso della loro relazione, che hanno fatto in modo che la giovane perdesse fiducia nel suo compagno. Quest'ultimo, infatti, l'ha tradita ma, malgrado questo,è intenzionata a fare il possibile per vedere se il loro rapporto possa essere ricucito in quanto è follemente innamorata di lui.