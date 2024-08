Protesta degli insegnanti in Emilia Romagna | i precari ‘sorpassati’ chiedono risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bologna, 30 agosto 2024 – I professori sono trentamila e sono arrabbiati. Tanto da aver organizzato presidi disotto le sediUffici scolastici provinciali. A Bologna si sono ritrovati sulle le finestre di via Castagnoli per essere poi ricevuti in delegazione. Anche se con poche speranze. Loro sonoidonei perché hanno superato il concorso nel 2020, ma che non possono essere assunti a tempo indeterminato perché prima di loro devono essere immessi in ruolo quelli del concorso Pnrr che si concluderà a dicembre. Il Pnrr viaggia su una corsia preferenziale a causa dei tempi imposti dall’Europa. Scuola a Bologna: mancano amministrativi e bidelli: rischio malfunzionamento Su 64mila posti docenti liberi a livello nazionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ne ha assunto ‘solo’ 45mila. I restanti sarebbero accantonati per i docenti Pnrr.