Perisic dietrofront Monza | ma il futuro sarà lombardo C’è l’accordo!

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ivan, ex Inter, sta decidendo il suo. Dopo aver rifiutato il, il laterale croato, a meno di clamorose sorprese, giocherà comunque in Lombardia. VICINI – Niente, ma sì al Como: Ivanha scelto. Il croato, ex Inter, infatti, come riferisce Fabrizio Romano, si è accordato con il club lariano. Trattativa ai dettagli. Dunque,giocherà comunque in Lombardia e vicino alla sua ex squadra nerazzurra. Il giocatore croato, leggenda della sua nazionale, dopo il rientro in patria all’Hajduk Spalato è entrato ai ferri corti con Rino Gattuso, mister della formazione croata. Di conseguenza,ha voluto lasciare il club. Giocherà di nuovo in Italia. Il tempo stringe e si lavora alla chiusura dell’operazione. Cesc Fabregas, dopo aver accolto Varane e Sergi Roberto, può abbracciare un altro giocatore di esperienza internazionale come