Omicidio di Parabiago arriva l’ottavo fermo | In molti simularono l’incidente di Ravasio

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stato eseguitolegato all’di Fabio, il 52enne investito il 9 agosto a, in provincia di Milano, in un incidente che inizialmente sembrava essere opera di un’auto pirata. L’arresto ha riguardato un uomo di 45 anni, di origine marocchina, che, secondo le indagini, avrebbe simulato un malore per bloccare il traffico e facilitare l’investimento mortale di. In cambio, avrebbe ottenuto un appartamento nell’hinterland milanese. Questo nuovo arresto si aggiunge a una serie di fermi che, finora, hanno portato alla luce un complotto molto più oscuro. L’di, come hanno accertato i carabinieri di Legnano sotto la direzione del pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore, sarebbe stato pianificato dalla compagna della vittima, Adilma Pereira Carneiro, una 49enne di origine brasiliana.