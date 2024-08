Oggi è un po' tardi Sharon disastro dopo 2 giorni | L' atto d' accusa del compagno contro la Procura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un lavoro palmo a palmo, con centinaia di tombini scoperchiati, siepi, aiuole, campi e parchi setacciati, compreso il letto in secca di un torrente ai margini del paese. Si sono chiusi a Terno d'Isola i duedi ricerche disposti dagli inquirenti bergamaschi con l'obiettivo di individuare elementi utili a dare una svolta alle indagini sull'omicidio diVerzeni, ancora irrisolto a distanza di un mese. A supportare i carabinieri nelle ricerche nelle aree adiacenti e circostanti il luogo del delitto, in via Castegnate, oltre che nelle strade e nei campi intorno alla villetta, ancora sotto sequestro, di via Merelli dove la 33enne abitava insieme al fidanzato, Sergio Ruocco, i volontari del Mu.Re.