Notizie Asvis | Le microplastiche conquistano i mari ma anche il nostro cervello

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitomercoledi 28 agosto. Il mar Mediterraneo vive una crisi ambientale senza precedenti. L’87% delle sue acque è infatti inquinato da metalli tossici, sostanze chimiche industriali e rifiuti di plastica. La situazione è resa ancora più preoccupante dalla presenza di 1,9 milioni di frammenti diper ogni metro quadrato: si tratta della più alta concentrazione mai registrata fino a ora. Sono numeri allarmanti che provengono dalla prima parte dello studio “Non c’è salute in un ambiente malato“, pubblicato dal Wwf, che inaugura una serie di dossier – parte della campagna Our future – dedicati agli inquinanti più pericolosi presenti sulla Terra e alle possibili azioni per contrastarne la diffusione.