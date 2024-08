Non solo Angelina Jolie Anche il look di Eva Herzigova a Venezia fa parlare di sé

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Continua al Lido l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Per il secondo red carpet,ed Evasi aggiudicano il premio per le mise più chiacchierate. GUARDA LE FOTO Red carpet2024: tutti idelle star al Festival Il perché della pelliccia diL’attrice ha optato per un maxi abito in chiffon di Tamara Ralph, completamente drappeggiato e caratterizzato da un lungo strascico sul retro.ha completato ilcon una stola di pelliccia sintetica per rendere omaggio a Maria Callas, personaggio da lei interpretato nell’ultimo film di Pablo Larraín, Maria, presentato ieri al Festival. Tuttavia, la scelta di abbinare il vestito a un coprispalla invernale nel torrido caldo di agosto ha sollevato qualche dubbio.