Napoli Victor Osimhen rimane E adesso cosa succede? Gli scenari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024)resta al, almeno per il momento. Questa sera si è infatti chiuso il mercato in entrata per quanto riguarda l’Italia, ma vale lo stesso anche per altri paesi europei come ad esempio la Gran Bretagna, dove il Chelsea ha trattato fino alle ultime ore utili l’attaccante nigeriano del club partenopeo. Nulla di fatto, nessun accordo e per oraresta ufficialmente nella rosa di Antonio Conte, seppur da separato in casa. A questo punto non può che tornare di moda – in teoria – l’Al-Ahli, dato che la sessione estiva di calciomercato in Arabia Saudita chiude il 2 settembre. Ci sarebbero ancora alcuni giorni, quindi, per potenzialmente riprendere le trattative tra i due club e con il giocatore.