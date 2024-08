Mercato Napoli finalmente è ufficiale | altro acquisto per Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chiusa definitivamente la trattativa per il centrocampista, adesso è: hafirmato con ilimpegnato nelle ultime ore di calcio, di fondamentale importanza per perfezionare la rosa da consegnare al tecnico. Dopo aver definito le ultime cessioni – manca quella di Folorunsho e non solo – gli azzurri sono pronti ad accogliere nuovi innesti prima del gong finale, programmato a mezzanotte. Mancano all’appello due centrocampisti e, nonostante le possibilità siano ridotte, anche un esterno di fascia. Un’impresa ardua, ma che la dirigenza partenopea è intenzionata a portare a termine negli ultimissimi istanti. Il primo ostacolo è stato già superato, come confermato dall’annunciodella Lega Serie A: dopo un’estenuante attesa, il centrocampista scozzese halasciato la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori azzurri.