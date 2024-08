Medio Oriente da domenica la vaccinazione anti-polio a Gaza Attacco aereo dell’Idf su convoglio umanitario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – L’Unicef ha richiesto ufficialmente agli attori principali dei conflitti indi rispettare le pause dei combattimenti, così da potere finalmente dare inizio alladi massa contro lamielite a. “L'Unicef è pronta a iniziare il primo ciclo di campagna diper raggiungere circa 640.000 bambini. Tutte le parti devono rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire allamielite di diffondersi ae nella regione. È molto semplice. Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatorinon saranno in grado di raggiungere i bambini” scrive su X la direttrice esecutiva dell'Unicef, Catherine Russell. L’Onu, nel frattempo, ha chiesto a Israele la fine immediata delle operazioni in Cisgiordania.