Max Pezzali altri live a Roma e Milano nei palazzetti i biglietti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nuove date aper il nuovo tour neidi Max, iIl successo di Maxè inarrestabile! Max Forever – Questo Forum non è un Albergo continua a registrare un tutto esaurito dopo l’altro per le date di(nuovi sold out: 7 e 8 gennaio 2025) che raddoppiano con nuovi appuntamenti il 9 e 10 gennaio 2025. Raddoppiano anche gli appuntamentini di Max Forever – Questo Pala non è un albergo con nuove date il 1º e il 2 febbraio 2025. Iper le nuove date die disaranno disponibili online su www.vivoconcerti.it da venerdì 30 agosto 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 11:00.