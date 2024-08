LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | fra poco le FP1 quali ambizioni per la Ferrari?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Piloti in attività con almeno una pole position a. 7 – HAMILTON Lewis (09, 12, 14, 15, 16, 17, 20) 2 – ALONSO Fernando (2007, 2010) 2 – LECLERC Charles (2019, 2022) 1 – VERSTAPPEN Max (2021) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2023) 13.18 Piloti in attività con almeno una vittoria a. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2017, 2018) 2 – ALONSO Fernando (2007, 2010) 2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023) 1 – LECLERC Charles (2019) 1 – GASLY Pierre (2020) 1 – RICCIARDO Daniel (2021) 13.14 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7) L’inglese è partito davanti a tutti nel 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020. Il filotto di quattro pole consecutive è un record condiviso con Ayrton Senna, a sua volta partito dalla casella privilegiata per quatto edizioni di fila (1988-1991) 13.