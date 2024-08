LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Arjola Dedaj quarta dopo metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Alomari si migliora con l’ultimo lancio (23.24) ma rimane in terza posizione. 12.01 Grande lancio di Rooba Alomari che sale in terza posizione provvisoria nel lancio del disco F55 con la misura di 22.95. L’atleta del Bahrain ha ancora due tentativi per migliorarsi. 12.00 Terminata la finale del getto del peso F41. L’ultimo lancio non ha cambiato la classifica. Questo il podio: 1 TUN Tlili Raoua (F41) 10.40 SB 2 UZB Khakimova Kubaro (F41) 10.36 AR 3 ARG Ruiz Diaz Antonella (F41) 9.58 SB 11.58 4.47 perche non si migliora con il terzo salto e rimane inposizione provvisoria. 11.57 Continua a chiedere il silenzio, provano ad aiutarla gli speaker dello stadio. 11.56 È iniziata la prima batteria dei 5000 metri femminili T54. 11.55 Troppo rumoroso il pubblico che non permette adi sentire la guida. 11.