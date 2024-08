LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | azzurre della 4×400 in finale brillando bronzo per Disabato nella 10 km di marcia Fuori le staffette veloci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Termina qui la sessione mattutina del day 4 deiunder 20 di Lima. Italia che può gioire per ilconquistato da10 km dimaschile. Appuntamento a più tardi.tarda serata italiana le finali con Demontis (asta maschile), Sioli (alto maschile), De Noni (800 femminile), e la chiusura in bellezza con gli ultimi atti dei 200 metri e non solo. Grazie per aver seguito le gare in nostra compagnia. 20:29 Nulla da fare per gli azzurri, che schiacciano gli ultimi due cambi e chiudono in sesta posizione in 40.44. Vittoria nettaGiamaica con 39.54 davanti a Trinidad & Tobago (39.77). 20:26 E’ il momento degli azzurri. Italia che schiera Fabrizio Caporusso, Mattia Silvestrelli, Edoardo Longobardi e Daniele Leonardo Inzoli.