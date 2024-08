Leonor di Spagna irresistibile in divisa da ufficiale primo giorno di scuola

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024)diper la Principessa. La figlia maggiore di Letizia diè infatti entrata nellaNavale Marín (Pontevedra) per arruolarsi nella Marina come guardiamarina di prima classe. La futura Regina è un incanto nella suabianca e ha già conquistato tutti con il suo fascino.diallaNavale senza Letizia Malgrado il momento importante per la sua formazione di futura Sovrana,era sola. Infatti, i suoi genitori non erano presenti al suonellaNavale. Re Felipe si trova a Barcellona per assistere alla Coppa America, mentre Letizia didal 30 agosto al 2 settembre è a Parigi per presenziare alle Paralimpiadi. Dunque, i doveri della Corona hanno impedito a entrambi di essere accanto alla Principessa delle Asturie neldel suo ingresso allaNavale.