Leccio una famiglia nel terrore | Auto e porte incendiati di continuo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da oltre un anno vivono nella propria casa dinella paura. Perché da maggio 2023 a oggi hanno già subito per tre volte l’incendio delle proprie, altrettante del portone di ingresso, oltre a danni al cancello, alla porta, scritte ingiuriose sulle pareti esterne. Ora P. M. non ce la fa più. Le numerose denunce ai carabinieri, dopo tanti mesi e tanti episodi non hanno ancora portato a fermare la persona o le persone che hanno preso di mira la sua casa e la suain maniera sempre più pericolosa. L’ultimo episodio risale all’altra notte. "Sono in ferie, ma a casa è rimasta mia figlia e alcuni nipoti – racconta il signor P -. Durante la notte, hanno sentito il rumore dello scoppio di uno pneumatico, poi è arrivato in casa del fumo. Mia figlia si è affacciata, ha visto una sagoma andare via e poi la mia, in sosta nel parcheggio condominiale, tra le fiamme".