La maledizione del granchio blu Si arrendono i primi vongolari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) A Goro ci sono pescatori che a fatica rimediano 500 euro al mese; a Porto Tolle (in Veneto) non arrivavano nemmeno più a cento. Soldi che non bastano per comprare il pane. Così, nella Sacca, in provincia di Ferrara, dove fino a qualche anno fa usciva un fiume di vongole – miniera d’oro per 1.700 pescatori e le loro famiglie a Goro e Comacchio – adesso sventola la bandiera bianca. Tanti soci hanno chiesto un periodo d’aspettativa di tre mesi alle cooperative ittiche. Dalle vongole falcidiate dalle tenaglie delblu – lache ha ridotto in briciole un comparto che faceva di Goro la prima potenza in Europa, la seconda al mondo – se ne vanno a raccogliere i pomodori in campagna, a staccare la frutta, a lavorare al mare tra ristoranti e bar.