Jeda | Lecce il colpo Rebic non me l’aspettavo Troppo presto per …

(Di venerdì 30 agosto 2024): “Ilnon meper considerare il match contro il Cagliari scontro diretto per la salvezza. Voto al mercato del? Per ora 6” Con la terza giornata di Serie A alle porte,ha fatto il punto sull’avvio di stagione die Cagliari, due delle squadre che hanno contraddistinto la sua carriera sportiva. L’ex calciatore brasiliano, in esclusiva ai microfoni della testata News.Superscommesse.it, ha condiviso le sue impressioni sulle prestazioni dei salentini, sull’appuntamento del Via del Mare proprio contro il Cagliari di Nicola e sullast minute di mercato firmato Pantaleo Corvino: l’ex Milan Ante. Sarà una terza giornata abbastanza particolare per lei, visto che allo stadio Via del Mare si affronterannoe Cagliari.