Inter Palacios oggi firma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024)Nella giornata diil mercato dell’si chiuderà ufficialmente . Tomasinfatti è arrivato , dall’Independiente Rivadavia.l’argentino classe 2003 firmerà il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. “Quello che conta, intanto, è che la storia può cominciare per davvero:autograferà il quinquennale che lo legherà al club di viale della Liberazione fino al 2029, poi abbraccerà finalmente la sua nuova squadra. Non in campo, per quello ci sarà tempo: questa sera Tomas si accomoderà in tribuna a San Siro a gustarsi lo spettacolo. L’impatto sarà subito di altissimo livello, perché in casa dei campioni arriva l’Atalanta e per l’occasione Lautaro si è rimesso in sesto e tornerà a guidare l’attacco di Inzaghi.