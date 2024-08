Il governo va avanti 3 anni se segue il programma Salvini avverte Tajani | Cosa porto oggi al vertice di maggioranza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "? Io sono tranquillissimo, è Forza Italia che ha messo sul tavolo progetti che con l'attualità e con ildi centrodestra non c'entrano molto, dallo ius scholae ai rallentamenti su autonomia e diversità sulla giustizia. Sono sicuro che ilcontinuerà a lavorare per i prossimi trecome ha fatto per gli scorsi due seil, se fa quello che gli elettori ci hanno chiesto". Sembrano un avvertimento all'alleato le parole di Matteo, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, giovedì sera a margine della festa della Lega a Brugherio, in provincia di Monza.