Gilli e Bocciardo d’oro È subito un’Italia da nove

(Di venerdì 30 agosto 2024) Se questo è stato solo l’inizio, di qui all’8 settembre, prepariamoci a un profluvio di tricolore sui vari podi delle Paralimpiadi: Italia forza 9, come le prime medaglie, ovvero 2 argenti, 5 bronzi e soprattutto 2 ori arrivati in serata, dulcis in fundo, quello della nuotatrice torinese Carlotta, una habitué, nei 100 farfalla (1’03”27), il primo di questa edizione, il suo bis dopo Tokyo, e di Francesconei 200 stile S5 uomini (2’25”99). I fenomeni sono qui, e lo sapevamo già, ma un debutto del genere esalta: aspetto effimero quanto si vuole, ma ieri sera l’Italia era sul podio generale del medagliere.