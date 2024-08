F1 prove libere GP Italia Monza oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) La F1 raggiunge l’autodromo nazionale di, palcoscenico del Gran Premio d’. Si tratta del sedicesimo appuntamento per il mondiale 2024 della categoria, che provienemente dal round olandese. Il fine settimana inizia venerdì 30 agosto, dedicato alle prime due sessioni di. Le FP1, intra le 13:30 e le 14:30, vedranno protagonista anche Kimi Antonelli, giovane talentono pronto al debutto in F1 con Mercedes. Novità anche in casa Williams, con Franco Colapinto che prenderà il posto di Logan Sargeant da qui fino a fine stagione. La seconda sessione andrà in scena tra le 17:00 e le 18:00, mentre la terza e ultima finestra dedicata allesi terrà tra le 12:30 e le 13:30 del giorno successivo, sabato 31 agosto.