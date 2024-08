È Singo Monaco ex Torino l’uomo che il Napoli sta cercando a destra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilci prova per, esterno destro del. Conte per chiudere la rosa ha chiesto un ultimo rinforzo (oltre a McTominay e Gilmour non ancora annunciati), vuole un esterno destro. L’ultimo nome uscito dalle indiscrezioni è quello di Wilfred, esterno delclasse 2000 che ha giocato anche neltra il 2019 e il 2023. Illo valuta almeno 25 milioni di euro. Illo utilizza più come difensore centrale. In 25 presenze con i francesi ha segnato un gol e fornito un assist. Otto i cartellini gialli più una espulsione. Illo utilizzava più come esterno. In Italia infatti i suoi numeri sono più che positivi: 109 presenze in maglia granata condite da sette gol e dieci assist. Prima di, il nome per la fascia era Ebimbe (Di Marzio) Pochi giorni fa, ilgià in cerca di un esterno destro: era in trattativa con l’Eintracht per Ebimbe.