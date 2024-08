E’ morto Bossi clamorosa fake news il Senatùr sta bene Il figlio | Così gli allungate la vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) “E’”, era circolata rapidamente la notizia -rivelatasi per fortuna una– che dava per deceduto il. Umbertonon è: “Mio padre sta, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”, dice all’AdnKronos Renzodi Umberto, fondatore della Lega. Che alcuni rumors davano per scomparso. Ilaggiunge che non è la prima volta che si trova in questa incresciosa situazione : “E’ già successo altre volte, in questo modo gli allungano la”. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo.La bufala arriva anche al vertice di maggioranza in corso. Matteo Salvini si è premurato subito di telefonare aIl segretario della Lega era a Palazzo Chigi, in riunione con gli altri leader. E’ uscito per sincerarsi delle condizioni del fondatore del partito dopo la diffusione di notizie allarmanti.