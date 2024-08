Dal Moro svela la verità sul bacio con un ragazzo | Che male c’è? Sdoganiamo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nei giorni scorsi sui social ha iniziato a circolare una foto di Daniele Dalche bacia un altroe soprattutto su Twitter si sono scatenati hater e fan. Molti hanno difeso l’ex vippone parlando di privacy o di scatto ironico, altri invece hanno tirato in ballo il coming out e qualcuno l’ha anche preso in giro. Il biondo tra le braccia dell’ex gieffino è Luan Fraga, che sul suo profilo ha condiviso molte fotografie divertenti con gli amici e quindi da subito è stato chiaro che si trattasse di untra compagni di vacanza. Adesso a chiarire questo mistero è arrivato il diretto interessato. Daniele Dalsul RTL 102,5 ai microfoni di Francesco Fredella ha spiegato che quella foto è stata fatta per sua sorella, grandissima amica di Luan Fraga. Dalsulla foto con Luan Fraga: “Un limone vero! Foto fatta per gioco, per mia sorella”.