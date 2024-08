Coppa Davis | a Bologna la conferenza stampa di presentazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lariparte ancora da. L’Italia lo scorso novembre, dopo un lungo digiuno durato ben 47 anni, è tornata protagonista del torneo vincendo la prestigiosa insalatiera per la seconda volta dopo quella di Malaga nel 1976. Un successo che cavalca l’onda del momento d’oro del tennis azzurro, ricco di talenti e protagonisti del circuito professionistico. Per il terzo anno consecutivo, dal 10 al 15 settembre 2024, alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno andrà in scena la fase a gironi e l’Italia di Capitan Volandri è inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile.