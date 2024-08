Charles Leclerc manda in delirio Milano in vista del Gran Premio di Monza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) A cento metri dal Duomo di, in un'ampia strada laterale, il traffico pedonale davanti al ristorante La Locanda del Gatto Rosso si è completamente paralizzato. Per quanto iconico possa essere questo locale milanese - il risotto allo zafferano ha le sue pagine fan - non c’è alcuna attinenza con il caos circostante. Si dà il caso che si trovi di fronte al flagship store della Ferrari, dove la superstar della F1dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Una folla di giovani tifosi entusiasti, ciascuno con indosso o in mano il proprio tocco di rosso Ferrari, cerca disperatamente di scorgere l'idolo monegasco ventiseienne, nella speranza di farsi autografare un cappellino, una maglietta o addirittura una parte del corpo. Se l'atmosfera non esprime già il livello di amore che si respira nell'aria versoe la Ferrari, lo fanno i cartelli scritti a mano.