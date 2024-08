Cellulari e computer quasi gratis grazie alla Legge 104 | approfitta subito di quest’incredibile occasione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chi beneficia della104 ha diritto a usufruire di sconti elevati per l’acquisto di pc,e dispositivi elettronici. I soggetti disabili che hanno ottenuto il riconoscimento della104/1992 da un’apposita Commissione ASL, possono accedere non solo a permessi e congedi lavorativi e a detrazioni fiscali, ma hanno l’opportunità di comprare smartphone,e apparecchiature elettroniche a un prezzo super scontato.104 si possono comprare le apparecchiature informatiche con sconti straordinari (informazioneoggi.it)Basta presentare una specifica documentazione per usufruire di alcune riduzioni molto vantaggiose sul costo di vendita dei dispositivi, non solo per gli acquisti presso i negozi fisici ma anche per quelli effettuati presso gli e-commerce.