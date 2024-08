Capitale del beach tennis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) VIAREGGIO Si è innamorata della città e della sua spiaggia, passeggiando, durante un corso di formazione, di fronte ai campi allestiti del Bagno Flora ad un passo dal molo, Simona Bonadonna, responsabile nazionale del settoreper la Federazione italianae Padel (Fitp) e sei volte campionessa del mondo. Un colpo di fulmine che le ha acceso, in un istante, l’idea: portare in quella location, una delle più rilevanti per gli sport da spiaggia in Italia, il torneo Itf World TourBt 200 econ alcuni dei migliori giocatori nel circuito internazionale, alla vigilia dei campionati mondiali che si svolgeranno a Cesenatico dal 4 all’8 settembre.