Assunzione degli addetti del verde pubblico a Salerno Pulita | per la Fiadel provinciale un successo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaesprime grande soddisfazione per l’di 41 lavoratori delda parte di, società partecipata del Comune di. Questo traguardo rappresenta una vittoria importante per i lavoratori e per la collettività, frutto di un impegno sindacale costante e determinato. “Abbiamo lottato per oltre un anno e mezzo affinché questi lavoratori, precedentemente impiegati nelle cooperative smantellate a causa dello scandalo giudiziario, venissero assorbiti da. Questo è stato un obiettivo che abbiamo perseguito con fermezza, nonostante le critiche e le difficoltà incontrate lungo il percorso”, ha dichiarato Davide Sapere, dirigente sindacale della