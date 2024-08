Arrestati due georgiani a Roma per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fermati dalla Polizia in via Tiburtina, trovati in possesso di droga e refurtiva Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato due uomini di origini georgiane, rispettivamente di 44 e 47 anni, per. Altri due uomini, anch’essi, di 40 e 41 anni, sono stati denunciati. L’intervento è iniziato in via Tiburtina, quando i poliziotti hanno notato un’auto che procedeva ad alta velocità , attirando la loro attenzione. Gli agenti hanno deciso di seguire il veicolo, che si è fermato in via Ronconi, nei pressi di un edificio. Qui, i due occupanti dell’auto sono stati fermati e, nonostante abbiano tentato di opporree fuggire, sono stati bloccati dopo una breve colluttazione. Uno dei due è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina.