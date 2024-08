US Open 2024 Berrettini | Ho lottato ma Fritz è stato più bravo di me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Bisogna fare i complimenti a, ha giocato una partita pazzesca e semplicemente èpiùdi me; non ricordo due errori gratuiti di fila da parte sua. Mi ha messo tanta pressione sia in battuta che in risposta: in queste condizioni è più avanti della classifica che ha, è un giocatore da evitare sempre. Hocon tutto quello che avevo, ma quando uno gioca meglio, gioca meglio“. Così Matteo, intervida SuperTennis, ha commentato la sconfitta in tre set contro Taylornel secondo turno degli US. Il tennista romano ha poi raccontato di un problema che lo ha condizionato nell’avvicinamento al torneo: “Ho avuto una flebite a una vena del polpaccio, ha disturbato la preparazione al torneo, perché non sono riuscito ad allenarmi e a giocare qualche torneo prima di arrivare qui.