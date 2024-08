Uomini e Donne anticipazioni | Ida Platano torna sul trono? Armando litiga con Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gli studi del dating show di Maria De Filippino a ripopolarsi con la prima registrazione del programma che partirà a settembre: ecco cosa è successo Il dating show di Maria De Filippi sta perre. Negli studi Elios di Mediaset a Roma è stata registrata la prima puntata di, che andrà in onda a settembre con la presentazione dei tre nuovi tronisti. Un quartoè rimasto vuoto, e secondo lecondivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, sarà probabilmente occupato di nuovo da Ida. I protagonisti delOverno in studio Sul parterre del programma in onda su Canale 5 sonoti volti noti comeIncarnato, il cavaliere napoletano che nella scorsa stagione ha fatto solo