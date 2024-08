UFFICIALE – Chiesa è un nuovo calciatore del Liverpool | Inter sempre chiara!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Federicoè undel, squadra che lo ha voluto fortemente per questa stagione a differenza dell’– Federicoha firmato il contratto con il, spegnendo il sogno dei tifosi dell’di vederlo in nerazzurro nel 2025. Ilitaliano, messo fuori rosa dalla Juventus in quanto non rientrante nei piani dello staff tecnico e della dirigenza bianconeri, ha scelto i Reds come destinazione a lui gradita per le ambizioni che il club inglese porta con sé. Ecco che la trattativa è stata chiusa in pochi giorni, considerando la cifra esigua che è servita per portarlo in Inghilterra.si veste di rosso: le prime parole da giocatore del! PRIME PAROLE –si è così espresso al sitodei Reds.fc: «Sono così felice di essere un giocatore del