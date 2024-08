Sinner | con Michelsen caccia alla normalità | Non mi divertivo più ora so chi è mio amico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) A New York c’è un ragazzo cresciuto più che in fretta chiamato a un altro scatto di maturità. "Più si avvicinava la sentenza – per l’assunzione minima (poi giudicata di involontaria) di una sostanza dopante – e meno miin campo". Dopo la bufera e l’esordio a New York una dichiarazione preoccupante ai microfoni di Supertennis da chi, come l’asso azzurro, ha sempre detto di trovare con pallina e racchetta la sua massima ispirazione. Il debutto nello Slam americano non è stato dei migliori:ci ha messo oltre un’ora a carburare il tennis da numero 1 contro McDonald. Un set perso e break subiti a ripetizione. Almeno fino quando non si è sbloccato. Lo scenario ora rischia di ripetersi.