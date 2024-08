Prato Giovanissimi in ritiro Le redini a Vettori e Turi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il debutto stagionale in gare ufficiali delsi avvicina. Domenica (calcio d’inizio alle 15) allo stadio Lungobisenzio va in scena la sfida con il Seravezza, valida per il primo turno della Coppa Italia di serie D. Nella giornata di ieri è cominciata la vendita dei biglietti, che possono essere acquistati fino al giorno stesso della gara sul sito www.vivaticket.it oppure in uno dei seguenti punti Vivaticket: Lucky Queen (Punto Snai) di via Bisenzio a Montemurlo, Tabaccheria Bellini (Punto Snai) di via Montalese, Tabaccheria Lizzo di via della Lastruccia, Punto Snaidi via Guevara, Bar Tabacchi Lo Scalino (Punto Snai) di via Pistoiese, Bar Pasticceria Amantea di via Boni e Tabaccheria di Bianchi Alessandro di via Catani. Dalla Prima Squadra alle novità riguardanti il settore giovanile della società biancazzurra.