Pisa omaggia gli atleti olimpici 2024 | passerella d' onore prima di Pisa-Reggiana

(Di giovedì 29 agosto 2024), 28 agosto- Sabato prossimo sarà una giornata di festa per salutare glidie provincia. In occasione della partita train programma sabato alle 20.30 all’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani” l’amministrazione comunale, grazie alla disponibilità e alla collaborazione delSporting Club, ha deciso di tributare un omaggio aglidie provincia che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.Circa mezz’oradel fischio d’iniziod’e giro di campo per chi ha tenuto in alto il nome diriuscendo a conquistare una medaglia oppure conquistando il prezioso pass per partecipare alle Olimpiadi.