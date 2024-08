Perché non lo perdonerò mai Alena Seredova dieci anni dopo la fine del matrimonio la verità su Buffon

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)l’addio da Gigispieganon potrebbe mai perdonare l’ex portiere di Juventus e Nazionale. La sua storia d’amore con Gigiaveva fatto parlare e sognare. Poi,di amore, tutto era svanito in una bolla di sapone. Messa al palo,, senza unae una spiegazione che ne valesse la pena. Un piatto mai digerito del tutto e che ancora oggi risulta indigesto. >>“Pazzesco, è successo veramente”. Rai e Tg1 nella bufera, servizio tagliato e polemiche. Cosa doveva andare in onda Intervistatafa Caterina Balivo all’interno del programma Viene Da Me la showgirl ceca aveva parlato delladel suocon Gigi. La conduttrice aveva voluto scherzare conchiedendole: «Sei stata l’ultima a sapere del tradimento?».