Pensione a 70 anni ecco il piano per non farci mai smettere di lavorare

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pensavamo che con la Fornero le avevamo viste tutte, e invece sta arrivando di peggio, con un nome ancora più subdolo: “Pensami“. E cosa sarebbe? Di fatto unper il “fine lavoro mai“, come la massima pena che scontano i carcerati, solo che in quel caso la parola è “pena”, qui “lavoro“. E invece, nell’era della comunicazione, si sono studiati una parola dolce come “Pensami”, che è l’acronimo di “A MIsura“. Ed è un servizio che stima età e opzioni di pensionamento tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi di speranza di vita dei requisiti pensionistici. È un portale fai da te in cui il lavoratore può accedere alla simulazione inserendo i dati anagrafici, contributivi, se si svolge un’attività come lavoratore dipendente o autonomo, nel settore pubblico o nel privato.