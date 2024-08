Pasta al Tonno | Un Classico Infallibile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tradizione e praticità: laalcome non l’hai mai vista Laalè uno dei piatti più amati e versatili della cucina italiana. Facile da preparare e ricca di sapore, questa ricetta è perfetta per un pranzo veloce o una cena informale. Il suo successo è dovuto alla combinazione di ingredienti semplici e al suo sapore delizioso, che conquista tutti. Ingredienti Per 4 persone: 320 g di(spaghetti, penne, o fusilli) 200 g diin scatola (in olio d’oliva o al naturale), sgocciolato e sbriciolato 2 spicchi d’aglio 400 g di pomodori pelati (o passata di pomodoro) 1 cipolla piccola, tritata 50 g di olive nere, denocciolate e tagliate a rondelle 1 cucchiaio di capperi, sciacquati 1 peperoncino (opzionale), tritato 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva Sale e pepe q.b.