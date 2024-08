Otto spogliarelliste e un patrimonio svanito | il generale Mario Buscemi e l’inchiesta nata dalla denuncia dei figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La vita didi corpo d’armata e già consigliere militare a Palazzo Chigi negli anni Novanta, ha preso una piega drammatica dopo il suo pensionamento. Caduto in una profonda depressione, ilha iniziato a frequentare un night club vicino al Colosseo, il Poppea, dove ha conosciuto alcune giovaniche, secondo quantoto dai suoi, avrebbero approfittato della sua fragilità per depredarlo di gran parte del suo, che come riporta Repubblica è ora in mano al pubblico ministeroDovinola, si concentra suragazze che, nel corso di un decennio, avrebbero instaurato un rapporto con l’anziano ufficiale, ottenendo da lui denaro contante, appartamenti, gioielli, vacanze e altri beni di lusso.