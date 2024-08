Nozze Amy Jackson e Ed Westwick la location esclusiva e le ciabatte della sposa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) Amye Edhanno pronunciato il fatidico sì in Italia lo scorso 24 agosto. La coppia ha optato per dei festeggiamenti in grande stile, che si sono protratti per ben tre giorni: dopo il consueto pre-wedding party in crociera, i due hanno celebrato il rito ufficiale presso il maestoso castello di Rocca Cilento. Per il wedding party, infine, l’indimenticabile interprete di Gossip Girl e la mohanno puntato su una suggestivain Costiera Amalfitana, deliziando gli oltre 200 ospiti con un menù a base di prelibatezze locali. Un ricevimento che si farà ricordare a lungo, complice il look piuttosto “informale”, che non ha voluto rinunciare ad un paio di comode