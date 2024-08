MotoGP | Ducati che profezia | Nel 2025 finirà il loro dominio!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unche potrebbe terminare nella prossima stagione di classe regina. Il presente vota, fortemente, per la, ma il prossimo futuro potrebbe spezzare l’egemonia conclamata messa in pista da Borgo Panigale. Ne è convinto Pol Espargarò, attualmente collaudatore di KTM, che si è lanciato in un pensiero che ha gettato ombre sul domani del team di Francesco Bagnaia, numero uno attuale della classifica piloti e campione del mondo in carica., senti Pol Espargarò: “Destinato a finire ilnel, KTM pronta” (Credit foto – pagina Facebook del pilota spagnolo)“Ci sono alcuni buoni segnali. La moto funziona sicuramente meglio sul giro. Stava a me essere il pilota più veloce tra noi. Sono stato molto veloce in alcuni settori, ma Pedro, Jack, Brad e Augusto erano tre decimi più veloci.