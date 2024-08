McTominay-day | lo scozzese atterra a Capodichino alle 11 | 30

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Scottarriva a Napoli con volo privato da Manchester. Nel pomeriggio primonamento a Castel Volturno. È tutto pronto per il-day a Napoli. Il centrocampistasta per diventare ufficialmente un giocatore azzurro, con l’arrivo previsto in mattinata. Manuel Parlato di Sportitalia ha svelato i dettagli dell’arrivo: “sbarcherà direttamente a, atterrerà con un volo privato da Manchesterore 11:30.” Dopo l‘accoglienza calorosa riservata a Romelu Lukaku, i tifosi del Napoli si preparano a un altro bagno di folla per il colpo. Il programma della giornata è serrato. Il centrocampista dello United già nel primo pomeriggio dovrebbe spostarsi su Castel Volturno per il primonamento agli ordini di Antonio Conte e conoscere i nuovi compagni.