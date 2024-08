Marotta | Inter non mettiamo ansia! Sono tutte avversarie toste

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha parlato al termine del sorteggio di Champions League. Il dirigente ha commentato il prossimo percorso dell’in Europa per Sky Sport. NESSUNA PRESSIONE – Beppespiega il suo ragionamento dopo il sorteggio di Champions League: «Formula assolutamente nuova, quindi è molto affascinante, adrenalina diversa. Il calendario lo sapremo sabato. Importante presentarsi nel migliore dei modi, speriamo anche nella fortuna tra infortuni e squalifiche. Questa nostra squadra è assieme nella totalità dopo tanti anni ed è cresciuto. L’anno scorso volevamo raggiungere la seconda stella, ma siamo l’e non c’è la scelta tra campionato e Champions League. Poi quel pizzico di fortuna può aiutare. Non dobbiamo mettere, ma la giusta pressione per un club importante come l’