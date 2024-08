LIVE Berrettini-Fritz 3-6 6-7 1-6 US Open 2024 in DIRETTA | match perfetto dell’USA l’azzurro ha giocato male il tie-break del 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

Si chiude qui la e il torneo positivo di Matteo, che ritroveremo nel finale di stagione. Un saluto sportivo e un ringraziamento agli amici di OA Sport ancora svegli! 05:13 diventa il primo statunitense ad aver raggiunto almeno il 3° turno in tutti i tornei dello Slam in una stagione. Quest'oggi è stato con la prima e con la seconda (90% e 87%), servendo con una percentuale di prime del 56%. ha tenuto il passo con la prima (70%), ma poco ha potuto vista la qualità odierna dell'americano in risposta. 05:11 Peccato non essere riusciti a giocarci quel tie-del secondo set, dopo che si era salvato praticamente in tutti i game con l'ausilio dei vantaggi ma mai era riuscito a perdere la battuta.