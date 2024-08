LIVE Arnaldi-Safiullin 6-2 3-2 US Open 2024 in DIRETTA | break di Matteo anche nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Prima centrale vincente di. 30-15 Prima esterna, dritto lungolinea e comodo smash di. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Gran dritto vincente dal centro verso sinistra di! 3-2: completa l’opera al contrariocon il rovescio in avanzamento in zona per lui incerta che finisce a metà rete. 15-40 DUE PALLE: combina un altro disastro, evidentemente scosso dal punto precedente. 15-30 CHE RECUPERO DI! Su un rovescio molto pesante di, che poi prende la via della rete per recuperare a sua volta, ma la volée negli esce dalle corde. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Bel rovescio diche chiude poi con la volée alta di dritto. 2-2chiude un altro game per lui pericolosissimo. Vantaggio, prima esterna vincente.