Gli Anelli del Potere 2 la regista spiega l’evoluzione di Sauron nella serie | Si trova ad un bivio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo una lunga attesa, il 29 agosto 2024, Prime Video ha finalmente pubblicato i primi tre episodi de Glidel2, seconda stagione dellaprequel ambientata nel mondo fantasy creato da JRR Tolkien; in questo secondo ciclo di episodi, gran parte dell’attenzione ruoterà attorno ae alla sua lenta ma inesorabile ascesa al, condotta attraverso astuzie e manipolazioni continue. A questo proposito, Charlotte Brändström,della premiere, ha discusso in un’intervista deldel personaggio, analizzando il momento in cui decide di intraprendere la strada del Male.