Gli aggiornamenti sul voto in condotta | i possibili scenari

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cosa prevede la nuova riforma per quanto riguardae sospensioni degli studenti? Quest’ultima introduce un cambiamento significativo nella valutazione delin, che avrà un peso maggiore e sarà valutato sull’intero anno scolastico. Comportamenti violenti o aggressivi potranno portare alla bocciatura se ilinscende a 5, oppure a un debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori con undi 6. Inoltre, il sistema delle sospensioni sarà rivisto, prevedendo attività di riflessione per sospensioni fino a due giorni e attività di cittadinanza solidale per sospensioni più lunghe.