Giulia parla del suo imminente arrivo in WWE discutendo piani per Wrestlemania e il suo nome in-ring

(Di giovedì 29 agosto 2024) La lottatrice di 30 anni si è unita a Marigold dopo aver lasciato Stardom, dove ha avuto una carriera di successo. Ha lottato l’ultimo match in Giappone al Marigold Summer Gold Shine il 25 agosto. Si è esibita in un incontro di contro altri 23 atlete. Quello è stato il suo match d’addio, e ha fatto il suo addio alla fine.ndo con Tokyo Sports in una recente intervista,ha detto che sente molta pressione per trasferirsi negli Stati Uniti, ma vuole amare tutto ciò che ha fatto finora. “La pressione è immensa. Laggiù, lo stile di combattimento è diverso dal Giappone: tutto è un mondo completamente diverso. Ma mentre valuto tutto ciò che ho fatto fino ad ora, voglio imparare ogni cosa a fondo in questo nuovo posto e continuare a crescere. Naturalmente, alla velocità della luce. Sono determinata a rialzarmi tutta in una volta“, ha detto.